Зеленський назвав три пункти, від яких залежить потужність армії

Наразі є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Як відзначив президент, серед трьох головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - пояснив він.

За словами Зеленського, наразі позитиву в другому пункті (вчасна поставка) він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.

Третій пункт, як пояснив президент, є найважливішим. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих", - додав Зеленський.

Головні потреби України

Як неодноразово наголошувалось, на тлі посилення ворожих ударів по критичній інфраструктурі України, питання посилення протиповітряної оборони стало значно гострішим. На тлі цього Зеленський ініціював нещодавно проведення засідання Рада Україна-НАТО з підсумками якого можна ознайомитись за посиланням.

Також лише нещодавно Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу Україні. Після цього документ було розглянуто Сенатом та підписано головою Білого дому Джо Байденом. У той самий тиждень Штати анонсували нову поставку підтримки Києву.

Окремим питанням є снаряди для Сил оборони. Прага створила ініціативу для закупівлі артилерійських снарядів після чого до неї приєднались й інші союзники Києва.