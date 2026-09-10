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Росія атакувала Волинь реактивним "Шахедом", уламки впали на підприємство

16:57 10.09.2026 Чт
1 хв
Внаслідок ворожої атаки постраждалих і загиблих немає
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

У Волинській області протиповітряна оборона збила реактивний "Шахед", уламки якого впали на підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Романа Романюка.

"Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний), уламки якого впали на відкритій території одного з приватних підприємств", - розповів він.

За словами голови ОВА, травмованих чи загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає.

"Силам ППО чергова подяка за роботу. Вкотре закликаю лучан та волинян під час повітряних тривог перебувати в укритті", - зазначив Романюк.

Обстріл Волинської області

Нагадаємо, вранці 10 вересня Волинська область зазнала атаки ворожих безпілотників. У регіоні зафіксували три повітряні цілі, які були знищені силами протиповітряної оборони.

Після роботи ППО в області зафіксували падіння уламків збитих дронів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Волинська областьВійна в УкраїніДрони