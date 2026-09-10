Росія атакувала Волинь реактивним "Шахедом", уламки впали на підприємство

У Волинській області протиповітряна оборона збила реактивний "Шахед", уламки якого впали на підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Романа Романюка.
"Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний), уламки якого впали на відкритій території одного з приватних підприємств", - розповів він.
За словами голови ОВА, травмованих чи загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає.
"Силам ППО чергова подяка за роботу. Вкотре закликаю лучан та волинян під час повітряних тривог перебувати в укритті", - зазначив Романюк.
Нагадаємо, вранці 10 вересня Волинська область зазнала атаки ворожих безпілотників. У регіоні зафіксували три повітряні цілі, які були знищені силами протиповітряної оборони.
Після роботи ППО в області зафіксували падіння уламків збитих дронів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.