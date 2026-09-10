ПВО на Волыни сбило реактивный "Шахед", обломки упали на предприятие

В Волынской области противовоздушная оборона сбила реактивный "Шахед", обломки которого упали на предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Романа Романюка.
"Во время последней воздушной тревоги в Волынской области силами мобильно-огневых групп был сбит вражеский БпЛА типа "Шахед" (реактивный), обломки которого упали на открытой территории одного из частных предприятий", - рассказал он.
По словам главы ОВА, травмированных или погибших в результате вражеского обстрела нет.
"Силам ПВО очередная благодарность за работу. Еще раз призываю лучан и волынян во время воздушных тревог находиться в укрытии", - отметил Романюк.
Напомним, утром 10 сентября Волынская область подверглась атаке вражеских беспилотников. В регионе зафиксировали три воздушные цели, уничтоженные силами противовоздушной обороны.
После работы ПВО в области зафиксировали падение обломков сбитых дронов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.