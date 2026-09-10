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ПВО на Волыни сбило реактивный "Шахед", обломки упали на предприятие

16:57 10.09.2026 Чт
1 мин
В результате вражеской атаки пострадавших и погибших нет
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобильная группа ПВО (Getty Images)

В Волынской области противовоздушная оборона сбила реактивный "Шахед", обломки которого упали на предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Романа Романюка.

"Во время последней воздушной тревоги в Волынской области силами мобильно-огневых групп был сбит вражеский БпЛА типа "Шахед" (реактивный), обломки которого упали на открытой территории одного из частных предприятий", - рассказал он.

По словам главы ОВА, травмированных или погибших в результате вражеского обстрела нет.

"Силам ПВО очередная благодарность за работу. Еще раз призываю лучан и волынян во время воздушных тревог находиться в укрытии", - отметил Романюк.

Обстрел Волынской области

Напомним, утром 10 сентября Волынская область подверглась атаке вражеских беспилотников. В регионе зафиксировали три воздушные цели, уничтоженные силами противовоздушной обороны.

После работы ПВО в области зафиксировали падение обломков сбитых дронов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

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