Дрони долетіли до Волині, а в Дніпрі - приліт по харчовому підприємтсву
Ранок 10 вересня розпочався для мешканців кількох українських регіонів із загрози атаки російських безпілотників. У Волинській області сили протиповітряної оборони знищили всі три ворожі цілі, проте у Дніпрі зафіксували пошкодження підприємства харчової промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВ Олександра Ганжі у мережі Telegram, а також на публікацію голови Волинської ОВА Романа Романюка.
Волинь під атакою
Вранці 10 вересня Волинська область зазнала атаки безпілотників. У регіоні зафіксували три ворожі повітряні цілі, які вдалося знищити сил протиповітряної оборони.
Після роботи ППО в області повідомили про наслідки падіння уламків збитих цілей. За інформацією, що постраждали в результаті атаки немає.
Таким чином, усі три безпілотники, які атакували регіон вранці, було знищено. Інформації про постраждалих через падіння уламків не надходило.
Що сталося у Дніпрі
Наслідки російської атаки зафіксували й у Дніпрі. Там внаслідок удару було пошкоджено підприємство харчової промисловості.
Наразі відомо, що попередньо обійшлося без постраждалих. Інших даних про наслідки пошкодження підприємства у повідомленні немає.
Оновлення на 11:30
Внаслідок повторного російського удару по Дніпру загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Під вогнем знову опинилося підприємство, яке вже було пошкоджено під час попередньої атаки, після чого спалахнула пожежа.
Нагадуємо, що вранці 10 вересня російські війська знову атакували Київ із повітря. Про падіння ворожого безпілотника у столиці повідомив мер Віталій Кличко. За його даними, близько 09:33 дрон упав у Голосіївському районі міста.