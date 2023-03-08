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ППО вночі знищила два "Шахеди", які росіяни запустили з півночі

Фото: ППО вночі знищила два "Шахеди", які росіяни запустили з півночі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники цієї ночі збили два іранські "Шахеди". Дрони російські окупанти запускали з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Опівночі 8 березня 2023 року протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе Shahed-131/136, якими окупанти атакували Україну з північного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері в Сумській області було зафіксовано прольоти двох "Шахедів". Як повідомили в ОВА - з них один вдалося збити.

Додамо, також ми писали про те, що вночі нацгвардійці, що входять до складу Сил Оборони Сіверщини, знищили ворожий "Шахед".

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дрониПВОВоздушные силы Украины