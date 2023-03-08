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ПВО ночью уничтожила два "Шахеда", которые россияне запустили с севера

Фото: ПВО ночью уничтожила два "Шахеда", которые россияне запустили с севера (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники этой ночью сбили два иранских "Шахеда". Дроны российские оккупанты запускали с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"В полночь 8 марта 2023 года противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера поздно вечером в Сумской области были зафиксированы пролеты двух "Шахедов". Как сообщили в ОВА - из них один удалось сбить.

Добавим, также мы писали о том, что ночью нацгвардейцы, входящие в состав Сил Обороны Северщины, уничтожили вражеский "Шахед".

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дрониПВОВоздушные силы Украины