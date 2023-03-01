ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі

"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу "Шахед". Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у низці областей оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих БПЛА.

Додамо, після чого в Полтавській області чули вибухи. Як згодом повідомив керівник області Дмитро Лунін, місцеві жителі чули звуки збиття ворожих дронів.

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