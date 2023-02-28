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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 23:00
У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони Ілюстративне фото: росіяни запустили дрони по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 лютого, увечері у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Причиною є запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

Оновлено 00:34

В Київській області зафіксовано ворожий повітряний об'єкт, повідомили в ОВА.

"Сили повітряної оборони напоготові", - зазначили там.

Оновлено 00:17

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що звуки вибухів - це робота ППО, є збиття одного БПЛА.

Оновлено 00:15

В Кременчуці знову пролунали вибухи, повітряна тривога в регіоні триває.

Оновлено 00:03

Повітряна тривога продовжує ширитись. Її об'явили ще у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Оновлено 23:43

У Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 23:04

Начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет заявив, що в цей раз росіяни можуть завдавати ударів не тільки по об'єктам інфраструктури.

"Не ігноруйте сигнали тривог, будьте у безпеці", - додав він.

23:00

"Увага мешканців, три ворожі "Шахеди" зафіксовані в районі Сум. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну небезпеку", - написав він.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрониФото: мапа повітряних тривог (скріншот)

Також Мельник додав, що ще один ворожий безпілотник зафіксували у районі Чернігова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські військові обстріляли сім громад в Сумській областіта пошкодили приватні будинки.

Також ми писали, що росіяни сьогодні вивели у Чорне море п'ять носіїв "Калібрів".

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