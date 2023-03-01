ПВО ночью уничтожила четыре "Шахеда", которыми враг атаковал с севера

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа "Шахед". Все четыре БПЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ночью в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за запуска вражеских БПЛА.

Добавим, после чего в Полтавской области слышали взрывы. Как впоследствии сообщил руководитель области Дмитрий Лунин, местные жители слышали звуки сбития вражеских дронов.

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