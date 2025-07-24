ППО вночі збила 90 дронів та ракету, є влучання в 11 локаціях, - Повітряні сили

Обстріл України у ніч на 24 липня

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює українську територію. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). До атак дронами ворог вдається щоночі.

У ніч на 24 липня, як повідомляв Офіс генерального прокурора, Одесу атакували більше 30 дронів, внаслідок чого поранення отримали четверо людей. Крім того, під атаку потрапили й Черкаси.

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