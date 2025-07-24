ППО вночі збила 90 дронів та ракету, є влучання в 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 24 липня російські терористи запустили проти України 107 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання в 11 локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
Повітряні засоби атакували із напрямків:
Ворог атакував:
Станом на 11:30 підтверджено збиття/подавлення одного "Іскандер-К" та 90 дронів типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Внаслідок атаки зафіксовано:
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює українську територію. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). До атак дронами ворог вдається щоночі.
У ніч на 24 липня, як повідомляв Офіс генерального прокурора, Одесу атакували більше 30 дронів, внаслідок чого поранення отримали четверо людей. Крім того, під атаку потрапили й Черкаси.
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