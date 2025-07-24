ПВО ночью сбила 90 дронов и ракету, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь.

В ночь на 24 июля, как сообщал Офис генерального прокурора, Одессу атаковали более 30 дронов, в результате чего ранения получили четыре человека. Кроме того, под атаку попали и Черкассы.

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