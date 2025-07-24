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ПВО ночью сбила 90 дронов и ракету, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

Фото: ПВО ночью сбила 90 дронов и ракету, есть попадания в 11 локациях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 107 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил

  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 103 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы.

Воздушные средства атаковали с направлений:

  • российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированных крымских Чауда и Гвардейска.

Враг атаковал:

  • Одесскую;
  • Николаевскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Донецкую;
  • Черкасскую;
  • Запорожскую область.

По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие/подавление одного "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.

В результате атаки зафиксировано:

  • попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях;
  • падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

 

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь.

В ночь на 24 июля, как сообщал Офис генерального прокурора, Одессу атаковали более 30 дронов, в результате чего ранения получили четыре человека. Кроме того, под атаку попали и Черкассы.

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