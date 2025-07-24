ПВО ночью сбила 90 дронов и ракету, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 107 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 11 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг запустил
- четыре крылатые ракеты "Искандер-К";
- 103 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы.
Воздушные средства атаковали с направлений:
- российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
- временно оккупированных крымских Чауда и Гвардейска.
Враг атаковал:
- Одесскую;
- Николаевскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Донецкую;
- Черкасскую;
- Запорожскую область.
По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие/подавление одного "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.
В результате атаки зафиксировано:
- попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях;
- падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Обстрел Украины в ночь на 24 июля
С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь.
В ночь на 24 июля, как сообщал Офис генерального прокурора, Одессу атаковали более 30 дронов, в результате чего ранения получили четыре человека. Кроме того, под атаку попали и Черкассы.
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