ПВО ночью сбила 90 дронов и ракету, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 107 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие/подавление одного "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь.

В ночь на 24 июля, как сообщал Офис генерального прокурора, Одессу атаковали более 30 дронов, в результате чего ранения получили четыре человека. Кроме того, под атаку попали и Черкассы.

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