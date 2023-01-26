ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну

Сьогодні, 26 січня Росія знову атакувала Україну десятками ракет. Сили ППО успішно відпрацювали, проте були влучання по об'єктах енергетики в кількох регіонах. Також є жертва та постраждалі серед мирного населення.
Докладніше про наслідки масованого удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки чергової ракетної атаки:
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в результаті масованого ракетного удару є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення.
Найскладніша ситуація у Київській, Одеській, Вінницькій областях.
"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання", - додав міністр.
Зі свого боку ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Як зазначають у компанії, енергетики працюють над покращенням ситуації, але поки що не можуть повернутися до стабілізаційних відключень.
За даними "Укренерго", внаслідок нічної атаки дронами та ракетного удару вранці 26 січня пошкоджено обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах країни.
Внаслідок знеструмлення в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях відстають від графіка руху 6 рейсів "Укрзалізниці":
Пасажирів рейсу Інтресіті +712 Краматорськ-Київ пересадили у потяг далекого прямування. Відправлення поїзда затримується на 2 години.
У разі потреби для розвезення пасажирів по Києву у комендантську годину задіятимуть автобусні шатли.
Київ
Сили ППО збили усі 20 ракет, які летіли у напрямку столиці. Проте уламки однієї з ракет упали у Голосіївському районі на нежитлову будову.
Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Двоє людей із травмами були госпіталізовані.
Київська область
На Київщині внаслідок удару російською ракетою було пошкоджено енергетичний об'єкт. Через це в області запроваджено графіки екстрених відключень електроенергії, стабілізаційні графіки не діють.
У Київській ОВА повідомляють, що в області пошкоджено приватні будинки та автомобілі місцевих жителів. Здебільшого, в будинках вибиті вікна, постраждали фасади.
Поліція виявила уламки ракет одразу у кількох районах Київської області.
Одеська область
У регіоні почалися проблеми зі світлом, також частково зникло водопостачання та опалення.
В Одеській РВА повідомили, що в результаті ракетного удару було пошкоджено 2 об'єкти енергетичної інфраструктури в області. Ремонтні роботи вже розпочалися.
Загалом під час тривоги сили ППО збили над Одеською областю три ракети "Калібр". Обійшлося без постраждалих.
Вінниця
Влучання ракети у Вінниці підтвердив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Постраждалих за попередніми даними немає, але було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Діють аварійні відключення світла.
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