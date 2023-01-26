ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов

Новость на русском →
Четвер 26 січня 2023 11:53
Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Уламки ракет, внаслідок чергового російського обстрілу, виявили в кількох районах Київської області. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Нєбитов закликає мешканців Київської області перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілів.

"Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події", - пише начальник поліції Київської області.

Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов

Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього обстрілу Росії по території України. Внаслідок російського удару по Києву загинув 55-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Київська область Війна в Україні
NEWS
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла