Уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає, - Нєбитов

Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (Віталій Носач, РБК-Україна))

Уламки ракет, внаслідок чергового російського обстрілу, виявили в кількох районах Київської області. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Нєбитов закликає мешканців Київської області перебувати в укриттях. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. "Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події", - пише начальник поліції Київської області. Фото: уламки ракет виявили в кількох районах Київської області, постраждалих немає (t.me/andrii_nebytov)