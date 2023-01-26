ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину

Сегодня, 26 января Россия вновь атаковала Украину десятками ракет. Силы ПВО успешно отработали, однако были попадания по объектам энергетики в нескольких регионах. Также есть жертва и пострадавшие среди мирного населения.
Подробнее о последствиях массированного удара РФ - в материале РБК-Украина.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги очередной ракетной атаки:
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате массированного ракетного удара есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения.
Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской, Винницкой областях.
"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", - добавил министр.
В свою очередь ДТЭК сообщает об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Как отмечают в компании, энергетики работают над улучшением ситуации, но пока не могут вернуться к стабилизационным отключениям.
По данным "Укрэнерго", в результате ночной атаки дронами и ракетного удара утром 26 января повреждено оборудование в южном, центральном, юго-западном регионах страны.
Вследствие обесточивания в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и и Донецкой областях отстают от графика движения 6 рейсов "Укрзализныци":
Пассажиров рейса Интресити +712 Краматорск-Киев пересадили в поезд дальнего следования. Отправление поезда задерживается на 2 часа.
В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час задействют автобусные шаттлы.
Киев
Силы ПВО сбили все 20 ракет, которые летели в направлении столицы. Однако обломки одной из ракет упали в Голосеевском районе на нежилое строение.
В результате погиб 55-летний мужчина. Двое человек с травмами были госпитализированы.
Киевская область
На Киевщине в результате удара российской ракетой был поврежден энергетический объект. Из-за этого в области введены графики экстренных отключений электроэнергии, стабилизационные графики не действуют.
В Киевской ОВА сообщают, что в области повреждены частные дома и автомобили местных жителей. В основном, в зданиях выбиты окна, пострадали фасады.
Полиция обнаружила обломки ракет сразу в нескольких районах Киевской области.
Одесская область
В регионе начались проблемы со светом, также частично пропало водоснабжение и отопление.
В Одесской РВА сообщили, что в результате ракетного удара были повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры в области. Ремонтные работы уже начались.
Всего во время тревоги силы ПВО сбили над Одессккой областью три ракеты "Калибр". Обошлось без пострадавших.
Винница
Попадание ракеты в Виннице подтвердил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Пострадавших по предварительным данным нет, но был поврежден объект критической инфраструктуры. Действуют аварийные отключения света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.