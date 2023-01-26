ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину

Силы ПВО сбили 47 ракет из 55

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги очередной ракетной атаки:

россияне запустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования ;

; ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 запустили с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ- 31К и кораблей из акватории Черного моря;

силам ПВО удалось сбить 47 крылатых ракет ;

; в направлении Киева было уничтожено 20 ракет;

три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Ситуация в энергетике

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате массированного ракетного удара есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения.

Самая сложная ситуация в Киевской, Одесской, Винницкой областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", - добавил министр.

В свою очередь ДТЭК сообщает об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Как отмечают в компании, энергетики работают над улучшением ситуации, но пока не могут вернуться к стабилизационным отключениям.

Дефицит в энергосистеме

По данным "Укрэнерго", в результате ночной атаки дронами и ракетного удара утром 26 января повреждено оборудование в южном, центральном, юго-западном регионах страны.

В Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов.

уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов. Проблемы с энергопитанием из-за обстрелов наблюдаются на юге, в т.ч. в Одесской области .

. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений .

. Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления.

В Украине задерживаются поезда

Вследствие обесточивания в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и и Донецкой областях отстают от графика движения 6 рейсов "Укрзализныци":

№77/78 Ковель — Одесса (+1:07);

№743/744 Киев — Львов (+0:54);

№91/92 Одесса — Харьков (+0:42);

№191/192 Одесса — Краматорск (+0:42);

№787/788 Шостка — Киев (+0:30).

Пассажиров рейса Интресити +712 Краматорск-Киев пересадили в поезд дальнего следования. Отправление поезда задерживается на 2 часа.

В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час задействют автобусные шаттлы.

Последствия в регионах

Киев

Силы ПВО сбили все 20 ракет, которые летели в направлении столицы. Однако обломки одной из ракет упали в Голосеевском районе на нежилое строение.

В результате погиб 55-летний мужчина. Двое человек с травмами были госпитализированы.

Киевская область

На Киевщине в результате удара российской ракетой был поврежден энергетический объект. Из-за этого в области введены графики экстренных отключений электроэнергии, стабилизационные графики не действуют.

В Киевской ОВА сообщают, что в области повреждены частные дома и автомобили местных жителей. В основном, в зданиях выбиты окна, пострадали фасады.

Полиция обнаружила обломки ракет сразу в нескольких районах Киевской области.

Одесская область

В регионе начались проблемы со светом, также частично пропало водоснабжение и отопление.

В Одесской РВА сообщили, что в результате ракетного удара были повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры в области. Ремонтные работы уже начались.

Всего во время тревоги силы ПВО сбили над Одессккой областью три ракеты "Калибр". Обошлось без пострадавших.

Винница

Попадание ракеты в Виннице подтвердил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Пострадавших по предварительным данным нет, но был поврежден объект критической инфраструктуры. Действуют аварийные отключения света.