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ППО удень знищила майже 100 дронів, атака ще триває

19:43 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

Удень 29 вересня країна-агресорка запустила по Україні 112 ударних дронів, у тому числі і реактивних. Більшу частину з них вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Повітряна атака удень 29 вересня

Протягом дня 29 вересня (із 6.30 по 18.00) окупанти атакували Україну 112 ударними БпЛА Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.

29 із них були реактивними, зазначили у Повітряних силах.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА.

18 знищених дронів складають реактивні, уточнили у ПС.

Станом на 19.35 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників, повідомили військові.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 29 вересня РФ випустила по Україні протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Також ворог атакував 152 ударними дронами Shahed".

Крім того, уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.

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