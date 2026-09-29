ППО удень знищила майже 100 дронів, атака ще триває

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 29 вересня РФ випустила по Україні протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс" та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Також ворог атакував 152 ударними дронами Shahed".

Крім того, уночі 28 вересня Росія випустила по Україні 165 ударних дронів, 79 з яких - реактивні.