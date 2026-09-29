ПВО днем уничтожила почти 100 дронов, атака еще продолжается

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 29 сентября РФ выпустила по Украине противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс" и две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Также враг атаковал 152 ударными дронами "Shahed".

Кроме того, ночью 28 сентября Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.