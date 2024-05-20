ППО, танки Leopard і не лише. Підсумки зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

Снарядів буде більше. Що ще пообіцяли в США

На брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що учасники зустрічі обговорили оборонні операції на всій лінії фронту, у тому числі навколо Харкова. За його словами, українським військовим нелегко, але Росія вже сплачує високу ціну за агресію.

"Україна отримує стратегічну перевагу в той час, коли Володимир Путін веде війну імперської агресії зразка 19 століття. Він робить це у 2024 році, його стратегія залишає бажати кращого", - зазначив глава Пентагону.

Партнери в рамках "Рамштайну" багато часу присвятили поставкам систем ППО, а також зосередилися на першочергових запитах. Остін нагадав про пакет на 400 млн доларів, до якого увійшли боєприпаси для систем NASAMS, HIMARS, нові одиниці бронетехніки тощо.

"Також ми доставляємо все те, чого Україна потребує. Особливо 155-мм снаряди. Багато чого ще в дорозі", - наголосив він.

Окремо він зупинився на тому, чи можуть ЗСУ застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах у Росії. За його словами, насамперед зброю дають для ураження ближніх цілей.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун уточнив, що врешті-решт вирішувати Україні, але, як правило, сьогодні американська зброя застосовується не на великі відстані. Щодо окупованого Криму, то Україна має право бити по ворожих цілях на півострові.

Також він прояснив нещодавню заяву про роботу американських військових радників. Якщо говорити про 2022 рік, то спільні навчання проводились. Коли закінчиться війна, США та Україна посилять обмін бойовими практиками.

Відповідаючи на питання про удари ракетами, Браун запевнив, що ATACMS не застосовувалися по російській території. Насамкінець Остіну поставили питання про те, чи може Україна збивати літаки з КАБами ще над Росією.

"Ми дуже чітко висловилися, що Україна отримує все для захисту суверенітету. Решту залишу на розгляд експертів. Наші очікування такі, що українці продовжать використовувати зброю всередині країни. Але коли ми кажемо про динаміку у повітрі, вона може бути іншою", - додав він.

Нова партія танків Leopard від Іспанії

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила прихильність до підтримки України. Вона також зазначила, що Мадрид має намір продовжувати максимально терміново надавати підтримку, якої потребує Україна.

Також вона анонсувала суттєвий пакет допомоги, який нададуть за участю іспанської оборонної промисловості.

Серед іншого українська сторона наприкінці червня отримає другу партію танків Leopard. Крім того, буде поставлено різні типи боєприпасів, 155-мм артилерійські гармати та зенітні ракети для Patriot. А також системи для боротьби з дронами, системи спостереження і стеження та турелі.

У довгостроковій перспективі підтримка буде закріплена підписанням двосторонньої угоди щодо безпеки з Україною.

Союзники включилися в ініціативу Німеччини щодо систем ППО

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що партнери погодилися підтримати німецьку ініціативу щодо посилення української ППО.

"Підсумок онлайн-зустрічі Контактної групи України: численні партнери хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо посилення українських систем ППО", - йдеться у публікації на офіційному акаунті у Х.

Також уточнюється, що профінансувати посилення протиповітряної оборони готові Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Канада. США, Великобританія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва готові передати обладнання та ракети-перехоплювачі.

Зазначимо, Берлін оголосив про нову ініціативу ще у квітні. З того часу стало відомо, що Німеччина надасть третю батарею Patriot, ще одну можуть надати США, а Нідерланди та інші союзники готові, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, закупити такі системи за будь-якою ціною.

Нідерланди передадуть бронемашини YPR

YPR оснащені бойовими модулями з дистанційним керуванням (RCWS). Бронемашини здатні надавати вогневу підтримку на полі бою.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ці типи бронетехніки дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко переміщати війська і використовуватися в розвідувальних, наступальних та оборонних цілях. А дистанційно кероване озброєння забезпечує стрілку додаткову безпеку", - заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен.

YPR будуть поставлені в найкоротший термін. Точних даних про кількість немає, але раніше Нідерланди передали 207 YPR різних типів.

Литва готова направити військових інструкторів до України

Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в ефірі французького телеканалу LCI, його країна готова приєднатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних інструкторів.

За його словами, Вільнюс міг би повернути інструкторів, які були в Україні до повномасштабного вторгнення. Це є терміновим і необхідним заходом.

"Литва готова приєднатися до коаліції з навчання українських військових, яку очолює, наприклад, Франція", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія передасть Україні засоби для посилення кіберпростору.

Крім того, Канада оголосила, що передасть перші 10 із 50 бронетранспортерів ACSV 8х8. Спочатку влітку вони прибудуть до Німеччини, де на них тренуватимуться українські військові. На полі бою вони можуть з'явитися вже цієї осені.

Також повідомлялося, що Австралія передасть дрони та велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS на 100 млн доларів.