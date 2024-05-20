ПВО, танки Leopard и не только. Итоги встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Снарядов будет больше. Что еще пообещали в США

На брифинге министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что участники встречи обсудили оборонные операции по всей линии фронта, в том числе вокруг Харькова. По его словам, украинским военным нелегко, но Россия уже платит высокую цену за агрессию.

"Украина получает стратегическое преимущество в то время, когда Владимир Путин ведет войну имперской агрессии образца 19 века. Он делает это в 2024 году, его стратегия оставляет желать лучшего", - отметил глава Пентагона.

Партнеры в рамках "Рамштайн" много времени посвятили поставкам систем ПВО, а также сосредоточились на первоочередных запросах. Остин напомнил о пакете на 400 млн долларов, в который вошли боеприпасы для систем NASAMS, HIMARS, новые единицы бронетехники и так далее.

"Также мы доставляем все то, в чем Украина нуждается. Особенно 155-мм снаряды. Многое еще в пути", - подчеркнул он.

Отдельно он остановился на том, могут ли ВСУ применять американское оружие для ударов по объектам в России. По его словам, в первую очередь оружие дают для поражения ближних целей.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун уточнил, что в конце концов решать Украине, но, как правило, сегодня американское оружие применяется не на большие расстояния. Что касается оккупированного Крыма, то Украина в праве бить по вражеским целям на полуострове.

Также он прояснил недавнее заявление о работе американских военных советников. Если говорить о 2022 годе, то совместные учения проводились. Когда закончится война, США и Украина усилят обмен боевыми практиками.

Отвечая на вопрос о ударах ракетами, Браун заверил, что ATACMS не применялись по российской территории. Под конец Остину поставили вопрос о том, может ли Украина сбивать самолеты с КАБами еще над Россией.

"Мы очень четко выразились, что Украина получает все для защиты суверенитета. Остальное оставлю на рассмотрение экспертов. Наши ожидания таковы, что украинцы продолжат использовать оружие внутри страны. Но когда мы говорим о динамике в воздухе, она может быть другой", - добавил он.

Новая партия танков Leopard от Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила приверженность поддержке Украины. Она также отметила, что Мадрид намерен продолжать в максимально срочном порядке оказывать поддержку, в которой нуждается Украина.

Также она анонсировала существенный пакет помощи, который предоставят при участии испанской оборонной промышленности.

Среди прочего, украинская сторона в конце июня получит вторую партию танков Leopard. Кроме того, будут поставлены различные типы боеприпасов, 155-мм артиллерийские орудия и зенитные ракеты для Patriot. А также системы для борьбы с дронами, системы наблюдения и слежения и турели.

В долгосрочной перспективе поддержка будет закреплена подписанием двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

Союзники включились в инициативу Германии по системам ПВО

Министерство обороны Германии сообщило, что партнеры согласились поддержать немецкую инициативу по усилению украинской ПВО.

"Итог онлайн-встречи Контактной группы Украины: многочисленные партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по усилению украинских систем ПВО", - говорится в публикации на официальном аккаунте в Х.

Также уточняется, что профинансировать усиление противовоздушной обороны готовы Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада. США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва готовы передать оборудование и ракеты-перехватчики.

Отметим, Берлин объявил о новой инициативе еще в апреле. С тех пор стало известно, что Германия предоставит третью батарею Patriot, еще одну могут предоставить США, а Нидерланды и другие союзники готовы, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, закупить такие системы "по любой цене".

Нидерланды передадут бронемашины YPR

YPR оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением (RCWS). Бронемашины способны оказывать огневую поддержку на поле боя.

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Эти типы бронетехники очень важны. Они маневренны, могут быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. А дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность", - заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

YPR будут поставлены в кратчайшие сроки. Точных данных о количестве нет, но ранее Нидерланды передали в общей сложности 207 YPR разных типов.

Литва готова направить военных инструкторов в Украину

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире французского телеканала LCI, его страна готова присоединиться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных инструкторов.

По его словам, Вильнюс мог бы вернуть инструкторов, которые находились в Украине до полномасштабного вторжения. Это является срочной и необходимой мерой.

"Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией", - отметил он.

Напомним, ранее сообдщалось, что Эстония передаст Украине средства для усиления киберпространства.

Кроме того, Канада объвила, что передаст первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8. Сначала летом они прибудут в Германию, где на них будут тренироваться украинские военные. На поле боя они могут появиться уже этой осенью.

Также сообщалось, что Австралия передаст дроны и большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS на 100 млн долларов.