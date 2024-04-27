Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час брифінгу з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Український прем'єр також подякував Австралії за потужний внесок в перемогу України.

"В рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на 32,5 млн доларів. Також до України буде поставлено велику партію ПЗРК RBS 70 на кілька десятків мільйонів доларів", - заявив Шмигаль.

Допомога від союзників

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, пройшла двадцять перша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбулося у ювілейну дату - перший "Рамштайн" пройшов 26 квітня 2022 року.

Напередодні низка країн оголосили про додаткові пакети військової допомоги для України. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Естонію, Данії та інші країни.

Крім того, США оголосили про виділення для України найбільшого пакета допомоги, сума якого становить близько 6 млрд доларів.

Під час засідання "Рамштайн" союзники обговорили постачання Україні зброї та боєприпасів. Так, голова Пентагону Ллойд Остін запевнив, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну цього року разом з вже навченими пілотами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.