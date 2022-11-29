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ППО та трансформатори. Кулеба назвав пріоритети зустрічей із представниками НАТО та ОБСЄ

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та "Групи семи" у Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем ППО та відновлення енергосистеми країни.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

За його словами, у рамках зустрічей з міністрами закордонних справ НАТО та ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання нашій державі обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

“На засіданнях у Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключові меседжі: “Патріоти” та трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення та води через ракетні удари РФ”, - наголосив Дмитро Кулеба.

За його словами, нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, а й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії. Міністр також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності для виготовлення зброї, щоб Україна мала достатньо коштів для ефективної контрбатарейної боротьби.

"Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також спільне виробництво та ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи”, - наголосив міністр.

Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована із системою ППО НАТО, що відповідає спільним інтересам України та Альянсу.

Раніше Кулеба заявив, що для відновлення енергосистеми Україні потрібні дві речі – нові трансформатори та сучасні комплекси ППО.

Раніше енергетики повідомляли, що з 26 листопада світло у Києві включатиметься таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного мешканця становила не більше 5 годин.

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