ППО та трансформатори. Кулеба назвав пріоритети зустрічей із представниками НАТО та ОБСЄ

За його словами, у рамках зустрічей з міністрами закордонних справ НАТО та ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання нашій державі обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

“На засіданнях у Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключові меседжі: “Патріоти” та трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення та води через ракетні удари РФ”, - наголосив Дмитро Кулеба.

За його словами, нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, а й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії. Міністр також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності для виготовлення зброї, щоб Україна мала достатньо коштів для ефективної контрбатарейної боротьби.

"Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також спільне виробництво та ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи”, - наголосив міністр.

Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована із системою ППО НАТО, що відповідає спільним інтересам України та Альянсу.