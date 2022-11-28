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Кулеба назвав дві речі, необхідні для відновлення енергосистеми

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 21:27
Кулеба назвав дві речі, необхідні для відновлення енергосистеми Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Для відновлення енергосистеми Україні потрібні дві речі – нові трансформатори та сучасні комплекси ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори (це найважливіша частина енергосистеми) та ППО (щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру). Надаючи ППО, ви також допомагаєте відновити нашу енергоструктуру", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо партнери України не нададуть ці дві найважливіші речі, то Україна й надалі лагодитиме електромережі, а війська РФ їх руйнуватимуть. Треба розірвати це зачароване коло.

Нагадаємо, сьогодні в режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів у Києві.

Раніше енергетики повідомляли, що з 26 листопада світло у Києві включатиметься таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного мешканця становила не більше 5 годин.

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