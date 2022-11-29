ПВО и трансформаторы. Кулеба назвал приоритеты встреч с представителями НАТО и ОБСЕ

По его словам, в рамках встреч с министрами иностранных дел НАТО и ОБСЕ он будет обсуждать конкретные даты и объемы поставок нашему государству оборудования и комплектующих для обеспечения энергетических потребностей на фоне российских ракетных атак.

“На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: “Патриоты” и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды из-за ракетных ударов РФ”, - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, ныне критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России. Министр также призвал международных партнеров увеличивать мощности для изготовления оружия, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной контрбатарейной борьбы.

"Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Этим решением нет альтернативы”, - подчеркнул министр.

Он также добавил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, отвечающей общим интересам Украины и Альянса.