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ПВО и танки. Германия опубликовала список новой военной помощи Украине

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Суббота 13 мая 2023 19:50
ПВО и танки. Германия опубликовала список новой военной помощи Украине Фото: Германия опубликовала список новой военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия готовит свой самый большой пакет военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд евро.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

"Мы твердо стоим на стороне Украины, защищающей себя от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Так, новый пакет военной помощи от Германии для Украины включает в себя:

  • 18 колесных гаубиц;
  • противовоздушная оборона: 4 системы IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • 30 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 + 20 боевых машин пехоты MARDER;
  • более 100 боевых бронированных машин.

Напомним, ранее Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро.

Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

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