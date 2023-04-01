ППО та ще 630 знищених окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу знищили ще одну ППО росіян та ліквідували 630 окупантів. Загалом втрати ворога вбитими за час повномасштабної війни наближаються до 174 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що українські військові за минулу добу відбили 70 атак ворога на чотирьох напрямках і знищили два ЗРК росіян.
Додамо, нещодавно наші бійці показали, як нищать окупантів в Донецькій області.
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