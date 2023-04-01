ПВО и еще 630 уничтоженных окупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще одну ПВО россиян и ликвидировали 630 оккупантов. В общей сложности потери врага убитыми за время полномасштабной войны приближаются к 174 тысячам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские военные за минувшие сутки отразили 70 атак врага на четырех направлениях и уничтожили два ЗРК россиян.
Добавим, недавно наши бойцы показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области.
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