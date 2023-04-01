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ПВО и еще 630 уничтоженных окупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне уже около 173 990 военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще одну ПВО россиян и ликвидировали 630 оккупантов. В общей сложности потери врага убитыми за время полномасштабной войны приближаются к 174 тысячам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 173990 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 3616 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6981 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2683 (+8) ед,
  • РСЗО - 527 (+1) ед,
  • средства ПВО - 279 (+1) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2248 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7) ед,
  • специальная техника - 296 (+2)

Напомним, что украинские военные за минувшие сутки отразили 70 атак врага на четырех направлениях и уничтожили два ЗРК россиян.

Добавим, недавно наши бойцы показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области.

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