Прикордонники показали, як нищать окупантів в Донецькій області навіть вночі (відео)

Українські прикордонники знищують російську армію на Донбасі навіть вночі. Так, на у Донецькій області бійцям ДПСУ вдалося знищити ворожу групу за допомогою дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"У темний час доби за допомогою дрона з тепловізійною камерою прикордонники-аеророзвідники виявили ворожу групу в фортифікаційній споруді", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, артилерійський удар від ЗСУ влучно поцілив за вказаними координатами й зруйнував укриття противника.

"А близько 5 загарбників більше ніколи не зустрінуть світанку", - констатували прикордонники.