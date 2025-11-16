ППО та ракети: Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії

За його словами, Іспанія приєднається до важливих ініціатив, які реально посилюють обороноздатність країни.

"Давно готували і зараз можемо сказати, що буде результативним візит в Іспанію. Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішими пріоритетами на сьогодні залишаються системи та ракети протиповітряної оборони. Він зазначив, що після кожного російського удару українські сили відновлюються, попри складність процесу.

"Ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", - сказав він.

Президент також повідомив, що Україна продовжує готуватися до зимового періоду, зміцнюючи стійкість енергосистеми та оборонних спроможностей.

Що відомо про поїздку президента до Іспанії

Конгрес Іспанії офіційно включив до свого порядку денного візит президента України на наступний тиждень. Зеленський має взяти участь у заході, який відбудеться о 9:30 у "Залі втрачених кроків" Палацу Кортесів, де його зустрінуть представники іспанської влади. Зокрема, в Мадриді президента привітають спікерка нижньої палати Франсіна Арменголь та голова Сенату Педро Роллан.

Це буде другий офіційний візит українського глави держави до Мадрида. Уряд Іспанії вже повідомив, що незабаром Зеленський відвідає країну й проведе зустріч із прем’єр-міністром Педро Санчесом. Водночас у палаці Монклоа (резиденції прем’єра) не розкривають точну дату через "міркування безпеки", що є стандартною практикою під час міжнародних поїздок українського президента в умовах російської агресії.

Раніше Зеленський планував відвідати Іспанію у квітні, однак змушений був скасувати поїздку, щоб бути присутнім на похороні Папи Франциска у Ватикані.