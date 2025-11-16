ПВО и ракеты и ракеты: Зеленский рассказал, что Украина ожидает от Испании

По его словам, Испания присоединится к важным инициативам, которые реально усиливают обороноспособность страны.

"Давно готовили и сейчас можем сказать, что будет результативным визит в Испанию. Еще одна сильная страна, которая присоединилась к партнерам в тех инициативах, которые реально нам помогают", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что важнейшими приоритетами на сегодня остаются системы и ракеты противовоздушной обороны. Он отметил, что после каждого российского удара украинские силы восстанавливаются, несмотря на сложность процесса.

"Мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем", - сказал он.

Президент также сообщил, что Украина продолжает готовиться к зимнему периоду, укрепляя устойчивость энергосистемы и оборонных возможностей.

Что известно о поездке президента в Испанию

Конгресс Испании официально включил в свою повестку дня визит президента Украины на следующую неделю. Зеленский должен принять участие в мероприятии, которое состоится в 9:30 в "Зале потерянных шагов" Дворца Кортесов, где его встретят представители испанской власти. В частности, в Мадриде президента поздравят спикер нижней палаты Франсина Арменголь и председатель Сената Педро Роллан.

Это будет второй официальный визит украинского главы государства в Мадрид. Правительство Испании уже сообщило, что вскоре Зеленский посетит страну и проведет встречу с премьер-министром Педро Санчесом. В то же время во дворце Монклоа (резиденции премьера) не раскрывают точную дату из-за "соображений безопасности", что является стандартной практикой во время международных поездок украинского президента в условиях российской агрессии.

Ранее Зеленский планировал посетить Испанию в апреле, однако вынужден был отменить поездку, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска в Ватикане.