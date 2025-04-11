ППО та мільярди доларів допомоги: що отримає Україна за результатами 27-го "Рамштайну"

Сьогодні відбулось 27-е засідання України та партнерів у форматі "Рамштайн". За результатами було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
На початку засідання до партнерів звернувся президент Володимир Зеленський подякував всім учасникам засідання та акцентував на критичній потребі додаткових систем Patriot.
"Сьогодні лише ці системи ППО можуть захистити українські міста від балістичних ракет, якими росіяни вбивають цивільних громадян та руйнують інфраструктуру та житлові дома", - сказав він.
З моменту попередньої зустрічі партнери анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. Адже для цього обʼєдналась 51 країна світу.
За підсумками зустрічі партнери оголосили про нову підтримку:
Також важливим результатом є створення "коаліції РЕБ" за лідерства Німеччини.
"Це важливе рішення, яке відповідає вимогам часу та посилює наших воїнів на фронті. Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - заявили у Міністерстві.
Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні відбулось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України.
Ми вже писали, що на зустрічі Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, та зобов'язалась надати Україні додаткові системи ППО IRIS-T й ракети для зенітних ракетних систем Patriot.
Водночас, голова Пентагону Піт Гегсет не зміг бути фізично присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України через власні графіки.
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