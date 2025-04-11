ПВО и миллиарды долларов помощи: что получит Украина по результатам 27-го "Рамштайна"

В начале заседания к партнерам обратился президент Владимир Зеленский поблагодарил всех участников заседания и акцентировал на критической необходимости дополнительных систем Patriot.

"Сегодня только эти системы ПВО могут защитить украинские города от баллистических ракет, которыми россияне убивают гражданских лиц и разрушают инфраструктуру и жилые дома", - сказал он.

С момента предыдущей встречи партнеры анонсировали более 21 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Ведь для этого объединилась 51 страна мира.

По итогам встречи партнеры объявили о новой поддержке:

Германия: в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам. Также Германия передаст 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общем, сумма дополнительной помощи до 2029 года составит 11 миллиардов евро.

Великобритания предоставит помощи на 450 млн фунтов стерлингов: сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.

Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. В общем, Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 млрд евро. Также объявила о 1 млрд помощи, в частности на боеприпасы и ПВО/ПРО.

Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 миллиард евро.

Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.

Литва планирует выделить 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.

Нидерланды выделяют 150 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины.

Также важным результатом является создание "коалиции РЭБ" при лидерстве Германии.

"Это важное решение, которое отвечает требованиям времени и усиливает наших воинов на фронте. Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", - заявили в Министерстве.