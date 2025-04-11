ПВО и миллиарды долларов помощи: что получит Украина по результатам 27-го "Рамштайна"

Сегодня состоялось 27-е заседание Украины и партнеров в формате "Рамштайн". По результатам было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
В начале заседания к партнерам обратился президент Владимир Зеленский поблагодарил всех участников заседания и акцентировал на критической необходимости дополнительных систем Patriot.
"Сегодня только эти системы ПВО могут защитить украинские города от баллистических ракет, которыми россияне убивают гражданских лиц и разрушают инфраструктуру и жилые дома", - сказал он.
С момента предыдущей встречи партнеры анонсировали более 21 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Ведь для этого объединилась 51 страна мира.
По итогам встречи партнеры объявили о новой поддержке:
Также важным результатом является создание "коалиции РЭБ" при лидерстве Германии.
"Это важное решение, которое отвечает требованиям времени и усиливает наших воинов на фронте. Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", - заявили в Министерстве.
Напомним, в Брюсселе сегодня состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Мы уже писали, что на встрече Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, и обязалась предоставить Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot.
В то же время, глава Пентагона Пит Гегсет не смог физически присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из-за собственного графика.
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