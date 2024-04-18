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ППО та конференція щодо відновлення: Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком, який перебуває з візитом у Києві. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій країні систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Зеленський зазначив, що Україна особливо цінує лідерство Німеччини, яке допомагає захищати життя не лише у нашій країні, а й в усій Європі. ФРН - серед світових лідерів у питанні підтримки захисту України.

За словами президента, він обговорив з Хабеком потреби нашої країни, щоб гідно відповісти на всі виклики та на те, до чого готуються російські терористи.

"Ми обговорили з паном Хабеком та фронт, наші потреби у ППО та відповідну комунікацію з партнерами - з третіми країнами, які можуть допомогти і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики", - уточнив глава держави.

Зеленський наголосив, що окрему увагу приділили спільним виробничим проектам та спільній роботі над посиленням оборонних виробництв.

"Готуємо конференцію у Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК - на виробництві, на енергетиці - на відновленні, на ППО. Результат, як завжди з Німеччиною, буде", - додав він.

Візит Хабека

Нагадаємо, Хабек сьогодні, 18 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом. Така подорож до України стала першою для німецького чиновника з початку повномасштабної війни.

Як писали німецькі ЗМІ, віце-канцлер приїхав до столиці нашої країни, щоб обговорити відновлення України та співробітництво у сфері енергетики.

Нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні нової системи Patriot, яка допоможе захистити небо від російської балістики.

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