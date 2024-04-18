RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПВО и конференция по восстановлению: Зеленский встретился с вице-канцлером Германии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в Киеве. Стороны, в частности, обсудили передачу нашей стране систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Зеленский отметил, что Украина особо ценит лидерство Германии, которое помогает защищать жизни не только в нашей стране, но и во всей Европе. ФРГ- среди мировых лидеров в вопросе поддержки защиты Украины. 

По словам президента, он обсудил с Хабеком потребности нашей страны, чтобы достойно ответить на все вызовы и на то, к чему готовятся российские террористы. 

"Мы обсудили с господином Хабеком и фронт, наши потребности в ПВО и соответствующую коммуникацию с партнерами - с третьими странами, которые могут помочь и с которыми об этом будут говорить наши немецкие друзья. Конечно, обсудили сотрудничество на уровне европейских институций и экономические вызовы", - уточнил глава государства. 

Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание уделили совместным производственным проектам и совместной работе над усилением оборонных производств. 

"Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК - на производстве, на энергетике - на восстановлении, на ПВО. Результат, как всегда с Германией, будет", - добавил он. 

Визит Хабека

Напомним, Хабек сегодня, 18 апреля, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Такая поездка в Украину стала первой для немецкого чиновника с начала полномасштабной войны.

Как писали немецкие СМИ, вице-канцлер приехал в столицу нашей страны, чтобы обсудить восстановление Украины и сотрудничество в сфере энергетики.

К слову, недавно Германия анонсировала передачу Украине новой системы Patriot, которая поможет защитить небо от российской баллистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОПомощь УкраинеВоенная помощь