ПВО и конференция по восстановлению: Зеленский встретился с вице-канцлером Германии

Зеленский отметил, что Украина особо ценит лидерство Германии, которое помогает защищать жизни не только в нашей стране, но и во всей Европе. ФРГ- среди мировых лидеров в вопросе поддержки защиты Украины.

По словам президента, он обсудил с Хабеком потребности нашей страны, чтобы достойно ответить на все вызовы и на то, к чему готовятся российские террористы.

"Мы обсудили с господином Хабеком и фронт, наши потребности в ПВО и соответствующую коммуникацию с партнерами - с третьими странами, которые могут помочь и с которыми об этом будут говорить наши немецкие друзья. Конечно, обсудили сотрудничество на уровне европейских институций и экономические вызовы", - уточнил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание уделили совместным производственным проектам и совместной работе над усилением оборонных производств.

"Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК - на производстве, на энергетике - на восстановлении, на ПВО. Результат, как всегда с Германией, будет", - добавил он.