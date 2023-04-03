Віце-канцлер Німеччини Хабек прибув до Києва з несподіваним візитом

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек прибув до Києва із несподіваним візитом. Це його перша подорож до країни після початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

На порядку денному відновлення України, яка перебуває у стані війни з Росією з того часу, як Москва вторглася до країни у лютому 2022 року, та співпраця в енергетичному секторі.

Хабек прибув до Києва із невеликою делегацією представників німецького бізнесу.

Після прибуття на київський вокзал Хабек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, "що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відновлена, що Європа зацікавлена не лише у необхідності, а й що Україна і в майбутньому буде економічно сильним партнером. ".

Він хотів приїхати тільки в тому випадку, якщо зможе щось привезти з собою, сказав міністр, вирушаючи до Києва потягом. "Бізнес-делегація дає Україні надію на відновлення після війни", - сказав Хабек.

Його нинішня поїздка насправді була запланована восени минулого року, але потім її довелося відкласти через зимовий наступ російських військ, сказав Хабек. "Зараз саме час", - сказав він.

Президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм, який супроводжує Хабека як один із кількох представників бізнесу, назвав поїздку "сигналом для українців про те, що німецька економіка також підтримує їх". Крім того, багато німецьких компаній, як і раніше, працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми та зосередитися на відновленні країни. "І це нарощування починається зараз, а не після мирної угоди", - додав він.

Після початкової критики за її нерішучість постачати важке озброєння Україні Німеччина стала одним із ключових військових прихильників країни, зовсім нещодавно поставивши Києву 18 бойових танків Leopard 2, які вважаються одними із найпотужніших озброєнь в арсеналі Заходу.

Енергетичний сектор України неодноразово зазнавав атак Росії під час війни, часом залишаючи без електрики мільйони людей.

Війна також викликала перегляд енергетичної політики у Берліні, який змушений був шукати альтернативних енергетичних партнерів після розриву своїх тісних економічних відносин із Росією.