ППО та гроші для армії: Хмара обговорив із генсеком НАТО пріоритети "Рамштайну"

Переговори щодо допомоги Україні

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонні переговори зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Під час розмови сторони обговорили продовження оборонної підтримки України, а Хмара розповів про ключові загрози для нашої країни, серед яких реактивні дрони та балістичні ракети.

Крім того, очільник оборонного відомства наголосив на важливості ефективного управління та контролю у військах.

За його словами, бачення війни має доходити до кожного підрозділу на фронті, а не залишатися лише на рівні вищого керівництва.