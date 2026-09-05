ПВО и деньги для армии: Хмара обсудил с генсеком НАТО приоритеты "Рамштайна"

Украина и НАТО скоординировали приоритеты в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн". Ключевыми темами переговоров стали поставки систем ПВО и дополнительное финансирование для ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара по итогам телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По словам главы Минобороны, главным фокусом разговора стала подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое должно состояться в ближайшие дни.
Стороны подробно обсудили первоочередные потребности Украины в защите от российской агрессии:
"Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и скорые решения, необходимые для защиты жизней и усиления фронта", - подчеркнул Хмара.
Министр обороны также выразил благодарность Альянсу и лично Марку Рютте за действенную поддержку украинской армии, отдельно отметив работу специальных механизмов снабжения.
"Благодарю НАТО и лично генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного освобождения", - отметил глава оборонного ведомства.
Напомним, недавно министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонные переговоры со своим германским коллегой Борисом Писториусом.
В ходе разговора стороны обсудили продолжение оборонной поддержки Украины, а Хмара рассказал о ключевых угрозах нашей стране, среди которых реактивные дроны и баллистические ракеты.
Кроме того, глава оборонного ведомства отметил важность эффективного управления и контроля в войсках.
По его словам, видение войны должно доходить до каждого подразделения на фронте, а не оставаться на уровне высшего руководства.