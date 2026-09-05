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ПВО и деньги для армии: Хмара обсудил с генсеком НАТО приоритеты "Рамштайна"

21:10 05.09.2026 Сб
2 мин
Что станет главным приоритетом партнеров?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина и НАТО скоординировали приоритеты в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн". Ключевыми темами переговоров стали поставки систем ПВО и дополнительное финансирование для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара по итогам телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подготовка к "Рамштайну" и потребности фронта

По словам главы Минобороны, главным фокусом разговора стала подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое должно состояться в ближайшие дни.

Стороны подробно обсудили первоочередные потребности Украины в защите от российской агрессии:

  • Средства ПВО - ускорение поставок новых систем и боеприпасов к ним;
  • Финансирование - привлечение дополнительных ресурсов для нужд Сил обороны;
  • Единство партнеров - обеспечение консолидированной и быстрой поддержки по всем критическим направлениям.

"Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и скорые решения, необходимые для защиты жизней и усиления фронта", - подчеркнул Хмара.

Поддержка через программу PURL

Министр обороны также выразил благодарность Альянсу и лично Марку Рютте за действенную поддержку украинской армии, отдельно отметив работу специальных механизмов снабжения.

"Благодарю НАТО и лично генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного освобождения", - отметил глава оборонного ведомства.

Переговоры о помощи Украине

Напомним, недавно министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонные переговоры со своим германским коллегой Борисом Писториусом.

В ходе разговора стороны обсудили продолжение оборонной поддержки Украины, а Хмара рассказал о ключевых угрозах нашей стране, среди которых реактивные дроны и баллистические ракеты.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил важность эффективного управления и контроля в войсках.

По его словам, видение войны должно доходить до каждого подразделения на фронте, а не оставаться на уровне высшего руководства.

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Евгений ХмараНАТОМарк РюттеВстреча Рамштайн