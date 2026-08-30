Бачення війни має доходити до кожного підрозділу, для цього потрібен контроль, - Хмара

Бачення війни має доходити до підрозділів на фронті, а не лишатися лише нагорі. Для перевірки, чи виконуються рішення, потрібні інструменти контролю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Євген Хмара розповів під час спілкування з журналістами.

За словами Хмари, бачення війни та план її завершення не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, Головнокомандувача, заступників чи Генерального штабу. Воно має спускатися вниз - до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті.

Міністра оборони переконений, що для цього потрібні інструменти контролю - щоб перевіряти, чи виконуються ухвалені рішення, чи в усіх єдине бачення і чи воно втілюється.

Він також зазначив, що під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий - потрібно більше засобів. Водночас командири та підрозділи на місцях розуміють, що робити: мають екіпажі, досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування.

Окремо, за його словами, потрібні правильні рішення й команди на місцях - насамперед ті, що дозволяють зберігати життя людей.