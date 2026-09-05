ППО та гроші для армії: Хмара обговорив із генсеком НАТО пріоритети "Рамштайну"
Україна та НАТО скоординували пріоритети напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Ключовими темами переговорів стали постачання систем ППО та додаткове фінансування для ЗСУ.
Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара за підсумками телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Підготовка до "Рамштайну" та потреби фронту
За словами очільника Міноборони, головним фокусом розмови стала підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", яке має відбутися вже найближчими днями.
Сторони детально обговорили першочергові потреби України для захисту від російської агресії:
- Засоби ППО - прискорення постачання нових систем та боєприпасів до них;
- Фінансування - залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони;
- Єдність партнерів - забезпечення консолідованої та швидкої підтримки за всіма критичними напрямами.
"Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту", - підкреслив Хмара.
Підтримка через програму PURL
Міністр оборони також висловив вдячність Альянсу та особисто Марку Рютте за дієву підтримку української армії, окремо відзначивши роботу спеціальних механізмів постачання.
"Дякую НАТО та особисто генеральному секретарю Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озворення", - зазначив очільник оборонного відомства.
Переговори щодо допомоги Україні
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонні переговори зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
Під час розмови сторони обговорили продовження оборонної підтримки України, а Хмара розповів про ключові загрози для нашої країни, серед яких реактивні дрони та балістичні ракети.
Крім того, очільник оборонного відомства наголосив на важливості ефективного управління та контролю у військах.
За його словами, бачення війни має доходити до кожного підрозділу на фронті, а не залишатися лише на рівні вищого керівництва.