ППО та гроші для армії: Хмара обговорив із генсеком НАТО пріоритети "Рамштайну"

Україна та НАТО скоординували пріоритети напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Ключовими темами переговорів стали постачання систем ППО та додаткове фінансування для ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара за підсумками телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Дякую НАТО та особисто генеральному секретарю Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озворення", - зазначив очільник оборонного відомства.

Міністр оборони також висловив вдячність Альянсу та особисто Марку Рютте за дієву підтримку української армії, окремо відзначивши роботу спеціальних механізмів постачання.

"Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту", - підкреслив Хмара.

Сторони детально обговорили першочергові потреби України для захисту від російської агресії:

За словами очільника Міноборони, головним фокусом розмови стала підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", яке має відбутися вже найближчими днями.

Переговори щодо допомоги Україні

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонні переговори зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Під час розмови сторони обговорили продовження оборонної підтримки України, а Хмара розповів про ключові загрози для нашої країни, серед яких реактивні дрони та балістичні ракети.

Крім того, очільник оборонного відомства наголосив на важливості ефективного управління та контролю у військах.

За його словами, бачення війни має доходити до кожного підрозділу на фронті, а не залишатися лише на рівні вищого керівництва.