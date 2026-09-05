ПВО и деньги для армии: Хмара обсудил с генсеком НАТО приоритеты "Рамштайна"

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Украина и НАТО скоординировали приоритеты в преддверии очередной встречи в формате "Рамштайн". Ключевыми темами переговоров стали поставки систем ПВО и дополнительное финансирование для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара по итогам телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подготовка к "Рамштайну" и потребности фронта По словам главы Минобороны, главным фокусом разговора стала подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое должно состояться в ближайшие дни. Стороны подробно обсудили первоочередные потребности Украины в защите от российской агрессии: Средства ПВО - ускорение поставок новых систем и боеприпасов к ним;

- ускорение поставок новых систем и боеприпасов к ним; Финансирование - привлечение дополнительных ресурсов для нужд Сил обороны;

- привлечение дополнительных ресурсов для нужд Сил обороны; Единство партнеров - обеспечение консолидированной и быстрой поддержки по всем критическим направлениям. "Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и скорые решения, необходимые для защиты жизней и усиления фронта", - подчеркнул Хмара. Поддержка через программу PURL Министр обороны также выразил благодарность Альянсу и лично Марку Рютте за действенную поддержку украинской армии, отдельно отметив работу специальных механизмов снабжения. "Благодарю НАТО и лично генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного освобождения", - отметил глава оборонного ведомства.