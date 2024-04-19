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ППО та Глобальний саміт миру. Кулеба переговорив з головою МЗС Італії

Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з італійським колегою Антоніо Таяні. Обговорили протиповітряну оборону України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України.

Під час зустрічі Кулеба привітав лідерство Італії в G7, а також активну й послідовну підтримку нашої країни. Зокрема сторони обговорили кроки, які Рим може зробити для посилення протиповітряної оборони (ППО) України. 

"Ми також вдячні за участь Італії у відновленні України і сподіваємося на нові проєкти в цьому напрямку. Ми також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через реалізацію формули миру", - додав Кулеба. 

Протиповітряна оборона України 

Останні місяці, на тлі посилення російських терористичних масованих обстрілів, питання посилення протиповітряної оборони України стало гострішим. 

Під час звернення до лідерів країн Європейського союзу, президент Володимир Зеленський закликав їх посилити допомогу нашій країні, аби переграти рішучість диктатора Володимира Путіна. Він наголосив на важливості зміцнити нашу протиповітряну оборону системами ППО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

Як відзначав раніше український лідер, для повного захисту неба Україні достатньо лише 25 систем Patriot. 

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