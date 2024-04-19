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ПВО и Глобальный саммит мира. Кулеба переговорил с главой МИД Италии

Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с итальянским коллегой Антонио Таяни. Обсудили противовоздушную оборону Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины.

Во время встречи Кулеба приветствовал лидерство Италии в G7, а также активную и последовательную поддержку нашей страны. В частности стороны обсудили шаги, которые Рим может сделать для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

"Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и надеемся на новые проекты в этом направлении. Мы также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию формулы мира", - добавил Кулеба.

Противовоздушная оборона Украины

Последние месяцы, на фоне усиления российских террористических массированных обстрелов, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал более острым. 

Во время обращения к лидерам стран Европейского союза, президент Владимир Зеленский призвал их усилить помощь нашей стране, чтобы переиграть решимость диктатора Владимира Путина. Он отметил важность укрепить нашу противовоздушную оборону системами ПВО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

Как отмечал ранее украинский лидер, для полной защиты неба Украине достаточно лишь 25 систем Patriot.

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