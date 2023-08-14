ППО США виявила чотири військові літаки Росії поблизу Аляски

Протиповітряна оборона США вчора і сьогодні зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).
Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в суверенний повітряний простір США або Канади.
"Ця діяльність Росії в районі Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - йдеться у повідомленні.
Що ще сказали в NORAD
Зона дії ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.
Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони використовує багаторівневу захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для відстеження літаків та інформування про відповідні дії.
NORAD, як і раніше, готовий використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.
У квітні американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Минулого літа у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.
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