ППО США виявила чотири військові літаки Росії поблизу Аляски

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в суверенний повітряний простір США або Канади.

"Ця діяльність Росії в районі Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - йдеться у повідомленні.

Що ще сказали в NORAD

Зона дії ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони використовує багаторівневу захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для відстеження літаків та інформування про відповідні дії.

NORAD, як і раніше, готовий використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.

Росія та Аляска

У квітні американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Минулого літа у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.