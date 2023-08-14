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ППО США виявила чотири військові літаки Росії поблизу Аляски

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Протиповітряна оборона США вчора і сьогодні зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в суверенний повітряний простір США або Канади.

"Ця діяльність Росії в районі Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - йдеться у повідомленні.

Що ще сказали в NORAD

Зона дії ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони використовує багаторівневу захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для відстеження літаків та інформування про відповідні дії.

NORAD, як і раніше, готовий використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.

Росія та Аляска

У квітні американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Минулого літа у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

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