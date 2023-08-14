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ПВО США обнаружила четыре военных самолета России вблизи Аляски

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Противовоздушная оборона США вчера и сегодня зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Эта деятельность России в районе Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - говорится в сообщении.

Что еще сказали в NORAD

Зона действия ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны использует многоуровневую защитную сеть из спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях.

NORAD по-прежнему готов использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Россия и Аляска

В апреле американские истребители перехватили двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Прошлым летом в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАляскаПВО