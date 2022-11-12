ППО, сотні артсистем і БМП. Чим Україна озброїлася за час війни: повний список

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від західних союзників низку видів озброєння. Мова йде про ППО IRIS-T і NASAMS, сотні артилерійських систем, бронемашин і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міністра оборони Олексія Резнікова главі ВРУ Руслану Стефанчуку, який є у розпорядженні видання.
Згідно з документом, у цілому за цей час для сил оборони України було отримано в якості матеріально-технічної допомоги та придбано за бюджетні кошти таке озброєння західних зразків:
Зазначено, що США у рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги" виділили пакет підтримки обсягом 1,1 млрд доларів США.
З повним списком військової допомоги від західних союзників можна ознайомитися на скрінах з документа нижче.
Нагадаємо, що днями США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. ЗСУ передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.
Так, стало відомо, що Україна отримає ракетні комплекси Hawk та Avenger. РБК-Україна розповідало - що про них відомо.
Щобільше, Україна отримає перші модернізовані танки Т-72, анонсовані як допомога західних союзників, до кінця 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.