ППО, сотні артсистем і БМП. Чим Україна озброїлася за час війни: повний список

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Згідно з документом, у цілому за цей час для сил оборони України було отримано в якості матеріально-технічної допомоги та придбано за бюджетні кошти таке озброєння західних зразків:

зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські комплекси IRIS-T і NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;

кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). Найближчим часом відбудеться збільшення - і новими видами платформ і кількісне;

сотні артилерійських систем калібру 155-мм (M777, FH70, Panzerhaubitze 2000, M109, AHS Krab, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119);

понад 1,3 млн артилерійських боєприпасів різних типів;

сотні БТР та БМП ( у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan і т. д.

сотні броньованих автомобілів (Bushmaster, Dingo тощо);

протирадарні ракети Harm;

протикорабельні ракети Harpoon;

патрульні катери;

тисячі протитанкових ракетних комплексів (Javelin, NLAW тощо);

п'ять типів ударних та понад 20 типів розвідувальних БПЛА (Bayraktar, Phenix Ghort і т. д.).

Зазначено, що США у рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги" виділили пакет підтримки обсягом 1,1 млрд доларів США.

З повним списком військової допомоги від західних союзників можна ознайомитися на скрінах з документа нижче.