ПВО, сотни артсистем и БМП. Чем Украина вооружилась за время войны: полный список

Полный список

Согласно документу, в целом за это время для сил обороны Украины было получено в качестве материально-технической помощи и приобретено за бюджетные средства такое вооружение западных образцов:

зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы IRIS-T и NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;

несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время произойдет увеличение и новыми видами платформ и количественное;

сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (M777, FH70, Panzerhaubitze 2000, M109, AHS Krab, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119);

свыше 1,3 млн артиллерийских боеприпасов разных типов;

сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan и т.д.

сотни бронированных автомобилей (Bushmaster, Dingo и т.п.);

противорадарные ракеты Harm;

противокорабельные ракеты Harpoon;

патрульные катера;

тысячи противотанковых ракетных комплексов (Javelin, NLAW и т.п.);

пять типов ударных и более 20 типов разведывательных БПЛА (Bayraktar, Phenix Ghort и т.д.).

Отмечено, что США в рамках программы "Инициатива помощи" выделили пакет поддержки объемом 1,1 млрд долларов США.

С полным списком военной помощи от западных союзников можно ознакомиться на скринах из нижеследующего документа.