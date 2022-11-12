ПВО, сотни артсистем и БМП. Чем Украина вооружилась за время войны: полный список

С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо министра обороны Алексея Резникова главе ВРУ Руслану Стефанчуку, которое есть в распоряжении издания.
Согласно документу, в целом за это время для сил обороны Украины было получено в качестве материально-технической помощи и приобретено за бюджетные средства такое вооружение западных образцов:
Отмечено, что США в рамках программы "Инициатива помощи" выделили пакет поддержки объемом 1,1 млрд долларов США.
С полным списком военной помощи от западных союзников можно ознакомиться на скринах из нижеследующего документа.
Напомним, что на днях США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. ВСУ передадут дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Так стало известно, что Украина получит ракетные комплексы Hawk и Avenger. РБК-Украина рассказывало - что о них известно.
Более того, Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.
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