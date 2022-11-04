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Кулеба назвав терміни отримання перших танків Т-72 від США

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 19:56
Кулеба назвав терміни отримання перших танків Т-72 від США Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна отримає перші модернізовані танки Т-72, анонсовані як допомога західних союзників, до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною", - зазначив у повідомленні Кулеба.

Буквально напередодні у Міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 танків заплатять Нідерланди. Частина танків надійде до України до кінця грудня, решта - 2023 року. За словами заступниці прессекретаря американського військового відомства, це будуть передові танки на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Україна терміново просить сучасні танки, аби продовжити успішний наступ на північному сході та звільнити додаткові окуповані території.

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Дмитро Кулеба
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