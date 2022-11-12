ППО, сотні артсистем і БМП. Чим Україна озброїлася за час війни: повний список

Фото: опублікований повний список озброєння, яке отримала Україна за час війни (Getty Images)

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від західних союзників низку видів озброєння. Мова йде про ППО IRIS-T і NASAMS, сотні артилерійських систем, бронемашин і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міністра оборони Олексія Резнікова главі ВРУ Руслану Стефанчуку, який є у розпорядженні видання.