ППО, сотні артсистем і БМП. Чим Україна озброїлася за час війни: повний список
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від західних союзників низку видів озброєння. Мова йде про ППО IRIS-T і NASAMS, сотні артилерійських систем, бронемашин і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міністра оборони Олексія Резнікова главі ВРУ Руслану Стефанчуку, який є у розпорядженні видання.
Повний список
Згідно з документом, у цілому за цей час для сил оборони України було отримано в якості матеріально-технічної допомоги та придбано за бюджетні кошти таке озброєння західних зразків:
- зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські комплекси IRIS-T і NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;
- кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). Найближчим часом відбудеться збільшення - і новими видами платформ і кількісне;
- сотні артилерійських систем калібру 155-мм (M777, FH70, Panzerhaubitze 2000, M109, AHS Krab, Caesar, Zuzana) та 105-мм (M101, L119);
- понад 1,3 млн артилерійських боєприпасів різних типів;
- сотні БТР та БМП ( у тому числі M113, VAB, FV 103 Spartan і т. д.
- сотні броньованих автомобілів (Bushmaster, Dingo тощо);
- протирадарні ракети Harm;
- протикорабельні ракети Harpoon;
- патрульні катери;
- тисячі протитанкових ракетних комплексів (Javelin, NLAW тощо);
- п'ять типів ударних та понад 20 типів розвідувальних БПЛА (Bayraktar, Phenix Ghort і т. д.).
Зазначено, що США у рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги" виділили пакет підтримки обсягом 1,1 млрд доларів США.
З повним списком військової допомоги від західних союзників можна ознайомитися на скрінах з документа нижче.
Нагадаємо, що днями США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України. ЗСУ передадуть додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.
Так, стало відомо, що Україна отримає ракетні комплекси Hawk та Avenger. РБК-Україна розповідало - що про них відомо.
Щобільше, Україна отримає перші модернізовані танки Т-72, анонсовані як допомога західних союзників, до кінця 2022 року.
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