ПВО, сотни артсистем и БМП. Чем Украина вооружилась за время войны: полный список

Фото: опубликован полный список вооружения, которое получила Украина за время войны (Getty Images)

С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо министра обороны Алексея Резникова главе ВРУ Руслану Стефанчуку, которое есть в распоряжении издания.