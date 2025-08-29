ППО, солдати та 400 дронів: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.