ППО, солдати та 400 дронів: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2025 року орієнтовно склали:
Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.