UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ППО, солдати та 400 дронів: Генштаб уточнив втрати РФ за добу

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1080480 (+850) осіб;
  • танків - 11143 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 23191 (+6) од;
  • артилерійських систем - 32125 (+61) од;
  • РСЗВ - 1476 (+2) од;
  • засоби ППО - 1213 (+1) од;
  • літаків - 422 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 54375 (+414);
  • крилаті ракети - 3626 (+28);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 60116 (+109);
  • спеціальна техніка - 3952 (+0).

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News