ПВО, солдаты и 400 дронов: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1080480 (+850) чел;
  • танков - 11143 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23191 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 32125 (+61) ед;
  • РСЗО - 1476 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1213 (+1) ед;
  • самолетов - 422 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 54375 (+414);
  • крылатые ракеты - 3626 (+28);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 60116 (+109);
  • специальная техника - 3952 (+0).

 

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка, 40 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы спецтехники оккупантов.

