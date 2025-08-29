ПВО, солдаты и 400 дронов: Генштаб уточнил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 солдат. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2025 года ориентировочно составили:
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка, 40 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы спецтехники оккупантов.